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Спорт

Роналду-младший впервые сыграет за юношескую сборную Португалии (U17)

Футбол Сборная Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:05 Фото: Instagram/Cristiano
Сын форварда ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду, 16-летний Кристианиньо, получил свой первый вызов в юношескую сборную Португалии (U17), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы FPF, главный тренер сборной Португалии (U17) Филипе Рамуш включил Роналду-младшего в заявку из 23 игроков для участия в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2027 года.

Учебно-тренировочный сбор португальской дружины пройдет с 6 по 17 ноября. Что касается самих игр, то все три матча состоятся в Португалии.

Соперниками в отборочном цикле станут сборные Андорры (11 ноября), Болгарии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).

Футбол Вызов Сборную, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:05

Фото: Instagram/Cristiano

Для Кристианиньо это первый вызов в команду U17. Ранее он играл за сборные своей страны, но в младших возрастных категориях.

На его счету 13 матчей за команды U15 и U16, где он забил пять мячей. На клубном уровне 16-летний нападающий выступает за молодежную академию саудовского "Аль-Насра".

Неделю назад в СМИ прошла информация, что и Роналду-старший возвращается в предварительный список сборной Португалии на ноябрьские игры Лиги наций УЕФА после недавнего скандала.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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