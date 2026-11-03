Роналду-младший впервые сыграет за юношескую сборную Португалии (U17)

Сын форварда ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду, 16-летний Кристианиньо, получил свой первый вызов в юношескую сборную Португалии (U17), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы FPF, главный тренер сборной Португалии (U17) Филипе Рамуш включил Роналду-младшего в заявку из 23 игроков для участия в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2027 года.

Учебно-тренировочный сбор португальской дружины пройдет с 6 по 17 ноября. Что касается самих игр, то все три матча состоятся в Португалии.

Соперниками в отборочном цикле станут сборные Андорры (11 ноября), Болгарии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).

Для Кристианиньо это первый вызов в команду U17. Ранее он играл за сборные своей страны, но в младших возрастных категориях.

На его счету 13 матчей за команды U15 и U16, где он забил пять мячей. На клубном уровне 16-летний нападающий выступает за молодежную академию саудовского "Аль-Насра".

Неделю назад в СМИ прошла информация, что и Роналду-старший возвращается в предварительный список сборной Португалии на ноябрьские игры Лиги наций УЕФА после недавнего скандала.

