Роналду-младший впервые сыграет за юношескую сборную Португалии (U17)
По сведениям пресс-службы FPF, главный тренер сборной Португалии (U17) Филипе Рамуш включил Роналду-младшего в заявку из 23 игроков для участия в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2027 года.
Учебно-тренировочный сбор португальской дружины пройдет с 6 по 17 ноября. Что касается самих игр, то все три матча состоятся в Португалии.
Соперниками в отборочном цикле станут сборные Андорры (11 ноября), Болгарии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).
Для Кристианиньо это первый вызов в команду U17. Ранее он играл за сборные своей страны, но в младших возрастных категориях.
На его счету 13 матчей за команды U15 и U16, где он забил пять мячей. На клубном уровне 16-летний нападающий выступает за молодежную академию саудовского "Аль-Насра".
Неделю назад в СМИ прошла информация, что и Роналду-старший возвращается в предварительный список сборной Португалии на ноябрьские игры Лиги наций УЕФА после недавнего скандала.