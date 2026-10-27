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Спорт

Роналду включен в предварительный список сборной на игры Лиги наций

Футбол Вызов Сборную, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:00 Фото: Instagram/Cristiano
Три представителя португальского футбола, выступающие за саудовский "Аль-Наср", вошли в предварительный состав сборной своей страны на два заключительных матча группового этапа Лиги наций УЕФА, которые запланированы на ноябрь, сообщает Zakon.kz.

Как передает O JOGO, капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду, а также его одноклубники Жоао Феликс и Саму Коста были предварительно отобраны Жорже Жезушем для представления Португалии в двух предстоящих матчах, против Дании (15 ноября) и Уэльса (18 ноября). Эти две встречи завершают групповой этап Лиги наций УЕФА текущего сезона.

Присутствие Роналду в этом расширенном списке приобретает особое значение, учитывая последние скандальные события, когда он покинул тренировочный лагерь национальной сборной накануне матча третьего тура против Дании из-за конфликта с тренером.

41-летний форвард, наказанный Дисциплинарным советом португальской футбольной федерации (FPF) на 30 дней дисквалификаций, уже почти отбыл свой срок.

В итоге время наказания Роналду истекает в эту субботу, а уже на следующей неделе он может официально войти в список португальской дружины во главе с тренером Жорже Жезушем.

Три дня назад самый высокооплачиваемый футболист мира забил 982-й карьерный гол и отдал свой приз лучшего игрока той встречи партнеру по команде.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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