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Спорт

Испания оплакивает смерть футболиста клуба "Тенерифе" в матче Сегунды

Футбол Трагическая Смерть, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:56 Фото: Instagram/cdtoficial
Минувшая ночь для футбольных болельщиков Испании прошла в ожидании чуда. Получивший серьезную травму игрок "Тенерифе" де Мигель, который столкнулся с вратарем "Андорры" Овоно во время матча второго испанского дивизиона, скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Трагический инцидент случился прошедшей ночью, в поединке 12-го тура Сегунды между "Тенерифе" и "Андоррой".

На седьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь гостей Хесус Овоно грубо сбил нападающего Хесуса де Мигеля в центре поля в попытке сорвать атаку.

За это нарушение голкипера сразу удалили, а форвард остался лежать на поле и спустя секунды потерял сознание. Футболиста "Тенерифе" срочно доставили в больницу, где он вскоре скончался.

По сведениям некоторых СМИ, у де Мигеля произошла остановка сердца и дыхания почти на 20 минут. По дороге в больницу ему проводили сердечно-легочную реанимацию.

"С болью в сердце и комом в горле, не в силах поверить, что это правда, "Тенерифе" сообщает о трагической смерти Хесуса де Мигеля. Нет слов утешения, абсолютно ничего нет, что могло бы смягчить эту печаль. Мы рядом с его опустошенной семьей, рядом с его близкими, рядом со всеми, кто сегодня оплакивает этот страшный исход". Заявление ФК "Тенерифе"

В связи с этой трагедией к этому часу Испанская федерация футбола объявила о приостановке матчей Кубка Короля и Кубка Королевы, которые должны были состояться сегодня.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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