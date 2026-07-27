Футбольный матч закончился сотрясением мозга для женщины-арбитра
В одном из игровых эпизодов первого тайма между футболистами возникла массовая потасовка. Демонсэ, которая обслуживала этот матч в качестве главного арбитра, попыталась разнять участников конфликта, но в суматохе получила удар и упала на газон.
26-летняя судья несколько минут лежала на поле, держась за руку. На помощь к ней прибежали другие рефери этого поединка, медики и сотрудники службы безопасности.
После возобновления встречи Демонсэ еще некоторое время продолжала в роли бокового арбитра, однако на второй тайм она уже вовсе не вышла на поле.
По некоторым сведениям, вскоре игроки извинились за свой поступок и презентовали футболку "Меца". А врачи спустя время поставили ей диагноз – легкое сотрясение.
Тем временем несколько дней назад муж сестры Роналду стал фигурантом полицейского расследования в Бразилии.