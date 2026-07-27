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Спорт

Футбольный матч закончился сотрясением мозга для женщины-арбитра

Футбол Удар судьи, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:38 Фото: pixabay
Арбитр Матильда Демонсэ накануне получила серьезную травму во время товарищеского футбольного матча между командами "Мец" (Франция) и "Фортуна" (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

В одном из игровых эпизодов первого тайма между футболистами возникла массовая потасовка. Демонсэ, которая обслуживала этот матч в качестве главного арбитра, попыталась разнять участников конфликта, но в суматохе получила удар и упала на газон.

26-летняя судья несколько минут лежала на поле, держась за руку. На помощь к ней прибежали другие рефери этого поединка, медики и сотрудники службы безопасности.

После возобновления встречи Демонсэ еще некоторое время продолжала в роли бокового арбитра, однако на второй тайм она уже вовсе не вышла на поле.

По некоторым сведениям, вскоре игроки извинились за свой поступок и презентовали футболку "Меца". А врачи спустя время поставили ей диагноз – легкое сотрясение.

Тем временем несколько дней назад муж сестры Роналду стал фигурантом полицейского расследования в Бразилии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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