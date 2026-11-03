Казахстанец вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде в Дакаре

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по плаванию Анатолий Руденко выступил в финале юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). Казахстанский стал участником решающего заплыва на 100 м брассом, сообщает Zakon.kz.

Руденко показал результат 1 минута 3,33 секунды, заняв шестое место. Победителем стал представитель Китая Се Ичэнь, преодолевший дистанцию за 1 минуту 1,03 секунды. "Серебро" завоевал японец Иори Миядзаки (1:01.30), а тройку призеров замкнул Домас Вилимас из Литвы (1:01.75). Ранее сообщалось, что Руденко успешно выступил в предварительном этапе юношеских Олимпийских игр.

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