#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
Спорт

Казахстанец вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде в Дакаре

Казахстанец вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде в Дакаре, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 20:57 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по плаванию Анатолий Руденко выступил в финале юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). Казахстанский стал участником решающего заплыва на 100 м брассом, сообщает Zakon.kz.

Руденко показал результат 1 минута 3,33 секунды, заняв шестое место.

Победителем стал представитель Китая Се Ичэнь, преодолевший дистанцию за 1 минуту 1,03 секунды. "Серебро" завоевал японец Иори Миядзаки (1:01.30), а тройку призеров замкнул Домас Вилимас из Литвы (1:01.75).

Ранее сообщалось, что Руденко успешно выступил в предварительном этапе юношеских Олимпийских игр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре
18:13, Сегодня
Казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре
Фото: НОК РК
23:38, 02 ноября 2026
Дзюдоистка из Казахстана завоевала "золото" на юношеских Олимпийских играх
Без поражений в Дакаре: юные волейболисты Казахстана одержали еще одну победу
19:30, 01 ноября 2026
Без поражений в Дакаре: юные волейболисты Казахстана одержали еще одну победу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
21:35, Сегодня
Новак Джокович с трудом вышел во второй круг "Мастерса" в Париже
Фото: КХЛ
21:26, Сегодня
Шайба Михайлиса не помогла "Металлургу" обыграть ЦСКА в матче КХЛ
Фото: UFC
20:44, Сегодня
Легендарный рефери Джон Маккарти ответил, почему перестал работать в UFC
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:08, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: