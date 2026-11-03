Казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре

Казахстанский пловец Анатолий Руденко успешно выступил в предварительном этапе юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). Спортсмен пробился в финал на дистанции 100 м брассом, сообщает Zakon.kz.

В предварительном заплыве он преодолел дистанцию за 1:04.12 и стал третьим, пробившись в решающий раунд с восьмым результатом.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что казахстанка взяла историческую "бронзу" на чемпионате мира в Катаре.