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Спорт

Казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре

Казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:13 Фото: olympic.kz
Казахстанский пловец Анатолий Руденко успешно выступил в предварительном этапе юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). Спортсмен пробился в финал на дистанции 100 м брассом, сообщает Zakon.kz.

В предварительном заплыве он преодолел дистанцию за 1:04.12 и стал третьим, пробившись в решающий раунд с восьмым результатом.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что казахстанка взяла историческую "бронзу" на чемпионате мира в Катаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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