"Бернли" показал спорный результат без Сатпаева в матче с КПР

"Бернли" в очередной раз не победил, завершив гостевую встречу 14-го тура Чемпионшипа против лондонского "Куинз Парк Рейнджерс" ничьей со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, гости вырвались вперед на 38-й минуте матча, а Ларжи Рамазани точным дальним ударом замкнул передачу именитого нападающего Джейми Варди.

"Куинз Парк Рейнджерс" смог восстановить равновесие в середине второго тайма: на 65-й минуте полузащитник Жонатан Варан протаранил ворота соперника с паса Илиаса Чеира.

Казахстанец Дастан Сатпаев не вошел в официальную заявку "Бернли" на эту игру, поскольку восстанавливается от повреждения мышц задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что британские СМИ обсуждают неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли".