#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.26
506.7
5.58
Спорт

"Бернли" показал спорный результат без Сатпаева в матче с КПР

ФК &quot;Бернли&quot;, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 05:03 Фото: Instagram/burnleyofficial
"Бернли" в очередной раз не победил, завершив гостевую встречу 14-го тура Чемпионшипа против лондонского "Куинз Парк Рейнджерс" ничьей со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, гости вырвались вперед на 38-й минуте матча, а Ларжи Рамазани точным дальним ударом замкнул передачу именитого нападающего Джейми Варди.

"Куинз Парк Рейнджерс" смог восстановить равновесие в середине второго тайма: на 65-й минуте полузащитник Жонатан Варан протаранил ворота соперника с паса Илиаса Чеира.

Казахстанец Дастан Сатпаев не вошел в официальную заявку "Бернли" на эту игру, поскольку восстанавливается от повреждения мышц задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что британские СМИ обсуждают неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Дастан Сатпаев в &quot;Бернли&quot;
07:23, 17 октября 2026
Сатпаеву поставили оценку за матч "Бернли" – "Вулверхэмптон"
Фото: instagram/burnleyofficial
21:27, 29 августа 2026
Первый матч Дастана Сатпаева в старте "Бернли" закончился разгромом
Дастан Сатпаев, футбол
02:28, 13 сентября 2026
"Бернли" без Дастана Сатпаева крупно уступил в Чемпионшипе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игроки Аталанты в матче Серии А
05:51, Сегодня
"Аталанта" теряет игроков перед матчем с "Кайратом", но Скамакка вернулся в общую группу
Елена Рыбакина на турнире в Нинбо
05:16, Сегодня
Елена Рыбакина сыграет с Гауфф, Пегулой и Носковой на Итоговом турнире WTA
Юниорская сборная Казахстана по шорт-треку
04:48, 04 ноября 2026
Казахстанские шорт-трекисты поборются за медали на юниорском Кубке мира в Италии
Игроки Бёрнли празднуют гол в ворота КПР
04:22, 04 ноября 2026
"Бёрнли" без травмированного Дастана Сатпаева разделил очки с КПР в матче Чемпионшипа
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: