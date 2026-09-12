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Спорт

"Бернли" без Дастана Сатпаева крупно уступил в Чемпионшипе

Дастан Сатпаев, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 02:28 Фото: Instagram/burnleyofficial
Английский "Бернли" потерпел гостевое поражение от "Суонси Сити" в матче седьмого тура английского Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра прошла со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе валлийского клуба забитыми мячами отметились Адам Айда, Мусса Йео и Жан Випотник. Гости сумели ответить лишь точным ударом Ларжи Рамазани на 58-й минуте матча.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев вновь не вошел в заявку "Бернли" на игру. 18-летний форвард продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия, полученной в начале сентября.

По согласованию сторон, реабилитация игрока, арендованного у "Челси", проходит непосредственно на базе лондонского клуба. Нападающий вернется в строй после завершения международной паузы.

После семи сыгранных туров Чемпионшипа "Бернли" до сих пор не одержал ни одной победы и с тремя очками замыкает турнирную таблицу.

Ранее мы сообщали, что выбывшего из строя Дастана Сатпаева заметили на матче Лиги чемпионов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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