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Спорт

"Айсберг, который потопил Титаник": Ягудин публично поздравил Плющенко и признал его силу

Плющенко, Ягудин, фигуристы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 10:50 Фото: Instagram/plushenkoofficial
Алексей Ягудин и Евгений Плющенко долгое время считались непримиримыми соперниками и врагами. Их ледовая война длилась более 20 лет, став самым жестким противостоянием в истории российского фигурного катания, сообщает Zakon.kz.

Точку в многолетней вражде именитые спортсмены поставили только в 2026 году.

Так, 3 ноября 2026 года трехкратному чемпиону мира Плющенко исполнилось 44 года. В этот день супруг Яны Рудковской разместил поздравление от Ягудина.

"44, полет нормальный! Самое запоминающееся поздравление на сегодня от Алексея! Пусть оно останется здесь! Алексей был самым сложным соперником за всю мою карьеру!" – написал Плющенко в подписи к видео.

Сам Ягудин в кадре назвал коллегу "глыбой" и "айсбергом, который потопил Титаник".

"Он человек со стальным характером. Он может из ничего сделать все. Против него всегда было очень интересно соревноваться. Он человек-машина, робот", – отметил в своем поздравлении Ягудин.

Пользователи Сети обрадовались примирению двух фигуристов.

  • Наконец-то мальчишки выросли и начали говорить на чистоту. Удивительно, сразу и одного, и второго воспринимаешь еще мощнее, еще сильнее, еще круче.
  • Вы оба выдающиеся спортсмены-фигуристы! Крепкого вам здоровья!
  • Оба молодцы, смотрели вас двоих взахлеб! Вы писали историю.
  • Очень приятно видеть такое искреннее признание спустя столько лет. Настоящие мужики!
  • Два великих спортсмена, которых невозможно забыть.
  • Очень круто, когда один из самых больших соперников говорит такие слова! Это действительно так и очень круто, что это так!
  • Спасибо, Леша, за такие признания. Вы оба – сильнейшие фигуристы, гордимся вашими успехами.

Главные спортивные титулы двух легенд фигурного катания:

Алексей Ягудин

  • 1-кратный олимпийский чемпион (Солт-Лейк-Сити 2002 – в одиночном катании).
  • 4-кратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002).
  • 3-кратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002).
  • 2-кратный победитель финалов Гран-при.

Евгений Плющенко

  • 2-кратный олимпийский чемпион (Турин 2006 – одиночное катание; Сочи 2014 – командный турнир).
  • 2-кратный серебряный призер Олимпиад (2002, 2010).
  • 3-кратный чемпион мира (2001, 2003, 2004).
  • 7-кратный чемпион Европы.
  • 4-кратный победитель финалов Гран-при.
  • 10-кратный чемпион России.

Главное отличие: у Ягудина больше золотых медалей чемпионатов мира (4 против 3) и победа в личной дуэли на Олимпиаде-2002. Плющенко превосходит по общему числу олимпийских наград (4 медали на 4 разных Олимпиадах) и титулам чемпиона Европы/России.

В сентябре 2026 года сын Плющенко, Александр, ныне представляющий Азербайджан, назвал своим талантом "работу на судей" во время прокатов программ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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