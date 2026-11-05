Зверев в статусе первой ракетки мира уступил на старте "Мастерса"

Первая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев накануне неудачно начал защиту своего нового титула. На старте "Мастерса" в Париже он уступил итальянцу Лоренцо Музетти, который ныне занимает 24-ю позицию в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Музетти оказался сильнее лучшего теннисиста планеты за 1 час и 42 минуты – 7:6 (7:5), 6:2. В третьем круге данного турнира Лоренцо встретится с французом Люкой Ван Ашемом (№47 ATP).

А Зверев не особо переживает по поводу исхода этого матча, так как он по-прежнему на вершине списка сильнейших и до начала 2027 года его оттуда никто не подвинет.

Но вчера проиграл не только лидер ATP, но и другие топовые теннисисты планеты. Так, россиянин Даниил Медведев (№5) с очередными судейскими дискуссиями не смог одолеть перуанца Игнасио Бусе (№33) – 4:6, 4:6.

Также покидает Париж и прощается с мечтой попасть на Итоговый турнир года Новак Джокович. Серб за выход в третий круг "Мастерса" проиграл "квалифайеру" и 83-й ракетке мира из Австралии Ринки Хиджиката – 6:2, 3:6, 3:6.

Но это еще не все сюрпризы, которые преподнесли стартовые круги парижского "тысячника". За бортом соревнований остались Франциско Черундоло, Брендон Накашима, Рафаэль Жодар, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минор и Лернер Тиен.

Пока лучшие теннисисты мира сражаются на кортах Парижа, на турнире в индийском Ченнае прекрасными результатами выделяется казахстанка Жибек Куламбаева.