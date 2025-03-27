Зверев сохраняет шансы обойти Синнера в борьбе за звание первой ракетки мира

Трехкратный финалист турниров "Большого шлема" немецкий теннисист Александр Зверев продолжает сохранять математические шансы стать первой ракеткой мира до возвращения итальянца Янника Синнера после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

После турнира серии "Мастерс" в Майами отрыв между Зверевым и Синнером составит 2 685 очков. Немец заявлен на турниры ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) и в Мадриде (Испания), а также ATP-500 в Мюнхене (Германия). Если он выиграет титулы на всех турнирах, то станет первой ракеткой мира.

Первым турниром Синнера после истечения срока дисквалификации станет грунтовый "Мастерс" в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

В ночь на 27 марта Александр Зверев неожиданно проиграл Артюру Фису в четвертом круге ATP-1000 в Майами (6:3, 3:6, 4:6) и не смог выйти в 1/4 финала.

Зверев прокомментировал это поражение.

"В последнее время я проигрываю много матчей, в которых чувствую, что не контролирую ситуацию. Сегодня произошло нечто похожее, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе больше, чем на чем-либо другом. Думаю, что играл здесь намного лучше, чем в последние несколько недель, это точно, но я вел с брейком в третьем сете… нет причин проигрывать такой матч. Я просто проиграл четыре гейма подряд. В Индиан-Уэллсе я подавал на победу в матче, в Рио я вел 4:1 в третьем, в Буэнос-Айресе я вел сет и брейк. Проигрываю много матчей из выигрышной позиции. Мне нужно это изменить", – отметил Зверев на пресс-конференции.

Ранее был представлен видеообзор матча Зверев – Фис.