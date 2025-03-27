#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Все о теннисе

Зверев сохраняет шансы обойти Синнера в борьбе за звание первой ракетки мира

Зверев сохраняет шансы обойти Синнера в борьбе за звание первой ракетки мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:13 Фото: АТР
Трехкратный финалист турниров "Большого шлема" немецкий теннисист Александр Зверев продолжает сохранять математические шансы стать первой ракеткой мира до возвращения итальянца Янника Синнера после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

После турнира серии "Мастерс" в Майами отрыв между Зверевым и Синнером составит 2 685 очков. Немец заявлен на турниры ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) и в Мадриде (Испания), а также ATP-500 в Мюнхене (Германия). Если он выиграет титулы на всех турнирах, то станет первой ракеткой мира.

Первым турниром Синнера после истечения срока дисквалификации станет грунтовый "Мастерс" в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

В ночь на 27 марта Александр Зверев неожиданно проиграл Артюру Фису в четвертом круге ATP-1000 в Майами (6:3, 3:6, 4:6) и не смог выйти в 1/4 финала.

Зверев прокомментировал это поражение.

"В последнее время я проигрываю много матчей, в которых чувствую, что не контролирую ситуацию. Сегодня произошло нечто похожее, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе больше, чем на чем-либо другом. Думаю, что играл здесь намного лучше, чем в последние несколько недель, это точно, но я вел с брейком в третьем сете… нет причин проигрывать такой матч. Я просто проиграл четыре гейма подряд. В Индиан-Уэллсе я подавал на победу в матче, в Рио я вел 4:1 в третьем, в Буэнос-Айресе я вел сет и брейк. Проигрываю много матчей из выигрышной позиции. Мне нужно это изменить", – отметил Зверев на пресс-конференции.

Ранее был представлен видеообзор матча Зверев – Фис. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Самая красивая американская теннисистка забрала домой собаку, которую сбила машина на улице в Майами
Все о теннисе
14:34, Сегодня
Самая красивая американская теннисистка забрала домой собаку, которую сбила машина на улице в Майами
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала турнира в Мексике
Все о теннисе
13:44, Сегодня
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала турнира в Мексике
Видеообзор сенсационного поражение Иги Швёнтек на турнире в Майами
Все о теннисе
12:51, Сегодня
Видеообзор сенсационного поражение Иги Швёнтек на турнире в Майами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: