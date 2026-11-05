Казахстанец пробился в финал юношеской Олимпиады: впереди борьба за медаль

Казахстанский пловец Анатолий Руденко успешно выступил в квалификационном раунде юношеской Олимпиады, проходящей в Дакаре (Сенегал). Спортсмен боролся за выход в финал на дистанции 50 м брассом, сообщает Zakon.kz.

В итоге Анатолий преодолел дистанцию за 29,07 секунды, занял третье место в своём заплыве и шестое место в общем зачете, что позволило ему квалифицироваться в решающую стадию.

По информации пресс-службы НОК РК, финал состоится 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Руденко стал участником решающего заплыва на 100 м брассом.

