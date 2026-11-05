Казахстанец пробился в финал юношеской Олимпиады: впереди борьба за медаль
Фото: olympic.kz
Казахстанский пловец Анатолий Руденко успешно выступил в квалификационном раунде юношеской Олимпиады, проходящей в Дакаре (Сенегал). Спортсмен боролся за выход в финал на дистанции 50 м брассом, сообщает Zakon.kz.
В итоге Анатолий преодолел дистанцию за 29,07 секунды, занял третье место в своём заплыве и шестое место в общем зачете, что позволило ему квалифицироваться в решающую стадию.
По информации пресс-службы НОК РК, финал состоится 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Руденко стал участником решающего заплыва на 100 м брассом.
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