Казахстанский триатлет вошел в тройку призеров юношеской Олимпиады

Представитель сборной Казахстана Рамазан Айнегов стал бронзовым призером IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский триатлет завершил дистанцию с результатом 53 минуты 27 секунд, разделив третье место с японцем Дайки Нисидзаки. Оба спортсмена финишировали одновременно, уступив победителю 14 секунд.

Олимпийским чемпионом стал Артур Гашпар из Португалии, показавший 53 минуты 13 секунд. Второе место занял представитель Люксембурга Эмиль Ванолст (53:23).

Таким образом, у Казахстана теперь две медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Ранее первую награду сборной принесла дзюдоистка Фатима Супыгалиева, ставшая победительницей соревнований в весовой категории до 52 кг.

Ранее сообщалось, что триатлонисты Казахстана поборются за медали Кубка мира в Китае.