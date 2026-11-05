Казахстанский пловец не смог попасть в тройку призеров юношеской Олимпиады

Фото: olympic.kz

Казахстанский пловец Анатолий Руденко выступил в финале соревнований на дистанции 50 метров брассом на юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

В решающем заплыве представитель сборной Казахстана показал результат 28,85 секунды, заняв седьмое место среди восьми финалистов. Победителем стал китайский спортсмен Се Ичэнь, преодолевший дистанцию за 28,13 секунды. Второе место занял японец Иори Миядзаки (28,42), тройку призеров замкнул Максим Машлякевич из Беларуси (28,46). Ранее сообщалось, что казахстанец пробился в финал юношеской Олимпиады.

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