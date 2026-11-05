Неожиданный результат в Лиге конференций: алматинцы добились ничьей в Италии

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" в третьем туре общего этапа Лиги конференций. Встреча состоялась 5 ноября в Бергамо и завершилась со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанская команда открыла счет на 53-й минуте. Отличился испанский нападающий Марк Гуаль. Хозяева поля смогли отыграться ближе к концу матча: на 82-й минуте гол забил Никола Крстович. До финального свистка счет больше не изменился.

Таким образом, "Кайрат" набрал еще одно очко в турнире. Ранее алматинцы сыграли вничью с латвийской "Ригой" (1:1), а затем уступили греческому "Панатинаикосу" со счетом 1:5.

Следующий матч в Лиге конференций команда Жоры Арутюняна проведет 26 ноября. Соперником казахстанского клуба станет шведский "Мьельбю". Игра пройдет в Алматы.

Ранее была опубликована общая таблица после матчей четвертого тура Лиги чемпионов.