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Спорт

В Италии разобрали грядущий матч "Кайрата" против "Аталанты" в Лиге конференций

Футбол, ФК &quot;Кайрат&quot;, поле, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 07:56 Фото: Instagram/f.c.kairat
Итальянское СМИ рассказало, чего ожидать "Аталанте" от игры с "Кайратом" в общем этапе Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, итальянское издание La Gazzetta dello Sport проанализировало соперников "Аталанты" по общему этапу Лиги конференций, уделив пристальное внимание алматинскому "Кайрату".

"Можно вздохнуть с облегчением – "Аталанте" не придется отправляться в выездной матч против "Кайрата". В прошлом году казахстанский клуб преодолел тысячи километров, чтобы сыграть с "Интером" на "Сан-Сиро", а теперь расстояние до стадиона "Гевисс" будет значительно меньше. В национальном чемпионате "Кайрат" нацелен на третье чемпионство подряд и сейчас отстает от лидирующего "Ордабасы" всего на четыре очка, имея при этом матч в запасе", – пишет источник.

Итальянское издание также проанализировало выступление алматинского клуба в еврокубках.

По мнению автора, квалификационный этап оказался для "Кайрата" непростым: команда не смогла пройти "Левски" в Лиге чемпионов, а затем потерпела поражение от "Андерлехта" в Лиге Европы.

Ранее мы сообщали, что "Кайрат" получил соперников по общему этапу Лиги конференций УЕФА.

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Аксинья Титова
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