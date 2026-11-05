В "Аталанте" оценили сенсационную ничью с "Кайратом"

Защитник итальянской "Аталанты" Джорджо Скальвини дал комментарий после исторической ничьи с алматинским "Кайратом" (1:1) в третьем туре общего этапа Лиги Конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, казахстанская команда открыла счет на 53-й минуте. Отличился испанский нападающий Марк Гуаль. Хозяева поля отыгрались к концу матча.

"Мы все хотим выступать хорошо. Нужно немедленно отреагировать и играть с тем же настроем, который мы показали во втором тайме. Нам нужно оставаться единой командой. Мы много говорим, но нужно говорить делами. Сегодня нам следовало сыграть лучше, хотя мы продемонстрировали должный настрой и отношение к игре. Нам необходимо переломить нынешнюю тенденцию", – заявил Скальвини.

Ранее мы писали о том, как алматинцы добились ничьей в Италии.