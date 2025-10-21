Наставники "Кайрата" и "Пафоса" оценили игру своих подопечных

В Алматы 21 октября прошел футбольный матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" сыграл нулевую ничью с гостями из кипрского "Пафоса", сообщает Zakon.kz.

После этой боевой ничьи главные тренера обеих команд прокомментировали исход матча. У каждого специалиста была своя точка зрения на исход данного поединка.

"Мы не планировали получить преимущество с первых минут, жалко что не воспользовались своими шансами, но и соперник хорошо оборонялся. Рады что смогли заработать первое историческое очко. Нам сегодня сильно помог Анарбеков, он молодец, сильно перепугались, когда он в первом тайме получил удар в лицо. У них были шансы и у нас тоже, на данный момент довольствуемся этим результатом. Сейчас переживаем, но у нас через несколько дней очень ценный матч всего сезона, завтра начнем подготовку к нему". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Рулевой кипрского коллектива считает, что они могли увезти три очка. Но с другой стороны он считает, что гости не позволили чемпиону Казахстана показать свою лучшую игру и вдесятером выдали прекрасный матч.

"Упустили ряд моментов, могли забрать три очка из Алматы. "Кайрат" имеет свой агрессивный характер, но мы не сдались. Хотели также начать агрессивно, как хозяева, но не все пошло по плану. Это Лига чемпионов, нет слабых соперников. Здесь хочу отметить вашего голкипера, который отметился рядом отличных сейвов. Но и наш вратарь спас нас. Мы заслужили три очка, но и одно очко для нас неплохо. Немалую роль в этой ничье сыграло присутствие на поле нашего лидера Давида Луиза. Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо

После ничьи с "Пафосом" команду Уразбахтина ждет еще один важный матч на этой неделе. "Кайрат" 26 октября сразится с "Астаной" за "золото" КПЛ-2025. А том, как прошел матч с "Пафосом", можно узнать здесь.