Соболенко начала Итоговый турнир WTA с победы

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча завершилась в двух сетах в пользу Арины со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В активе Муховой пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре выигранных гейма на подаче соперницы.

Этот успех позволил белорусской спортсменке восстановить паритет в истории личных встреч с чешской теннисисткой – теперь счет в их противостоянии стал 3:3.

Итоговый турнир WTA 2026 года проходит в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. Из-за вирусной инфекции с турнира была вынуждена сняться лидер мирового рейтинга из Казахстана Елена Рыбакина.

Ранее стало известно, что общий призовой фонд Итогового турнира WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе (США) составит 8 млн долларов (3 млрд 585 млн тенге).