#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
440.86
500.77
5.27
Спорт

Соболенко, наконец, получила шанс обыграть Рыбакину

Соболенко и Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 02:29 Фото: Instagram/wta
Пресс-служба WTA анонсировала участие второй ракетки мира Арины Соболенко на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, победив в Индиан-Уэллсе, Майами и Брисбене, Арина Соболенко обеспечила себе место на WTA Finals в Индиан-Уэллсе.

14 сентября Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата США, уступив первенство WTA казахстанке Елене Рыбакиной. Так закончилось доминирование Арины на вершине мирового рейтинга, воцарившееся с октября 2024 года.

В финале прошлого Итогового турнира WTA, в ноябре 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7.

Учитывая, что Рыбакина и Соболенко – главные лидеры этого сезона, шансы на то, что они доберутся до решающих стадий в Индиан-Уэллсе, очень высоки.

Ранее сообщалось, что Рыбакина официально вошла в новую структуру мирового тенниса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Первая ракетка Казахстана и мира
02:30, 15 марта 2026
Рыбакина высказалась о грядущем финале с Соболенко
Первая ракетка Казахстана и мира
02:59, 17 марта 2026
Рыбакина раскрыла причину поражения Соболенко в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира
08:55, 15 марта 2026
Соболенко призналась, что не видит себя фавориткой в финале против Рыбакиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
02:57, 01 октября 2026
Энтони Джошуа может отказаться от боя с Тайсоном Фьюри из-за Даны Уайта
Александр Бублик принимает участие в турнире в Пекине
02:20, 01 октября 2026
Это крайне необходимо: Бублик объяснил паузы во время сезона
Григорий Денисенко забросил шайбу в ворота &quot;Барыса&quot;
01:48, 01 октября 2026
Нападающий "Ак Барса" Денисенко оценил победу над "Барысом"
Никита Михайлис не отметился результативными действиями в матче с &quot;Шанхайскими Драконами&quot;
01:11, 01 октября 2026
"Металлург" с Михайлисом и Ореховым потерпел поражение в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: