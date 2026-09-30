Соболенко, наконец, получила шанс обыграть Рыбакину

Пресс-служба WTA анонсировала участие второй ракетки мира Арины Соболенко на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, победив в Индиан-Уэллсе, Майами и Брисбене, Арина Соболенко обеспечила себе место на WTA Finals в Индиан-Уэллсе.

14 сентября Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата США, уступив первенство WTA казахстанке Елене Рыбакиной. Так закончилось доминирование Арины на вершине мирового рейтинга, воцарившееся с октября 2024 года.

В финале прошлого Итогового турнира WTA, в ноябре 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7.

Учитывая, что Рыбакина и Соболенко – главные лидеры этого сезона, шансы на то, что они доберутся до решающих стадий в Индиан-Уэллсе, очень высоки.

Ранее сообщалось, что Рыбакина официально вошла в новую структуру мирового тенниса.