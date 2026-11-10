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Спорт

Месси установил новый рекорд: объявлена символическая сборная лучших футболистов мира

Футболист Лионель Месси , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:54 Фото: instagram/leomessi
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro представила символическую сборную 2026 года, в которую снова вошел Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Итоги голосования были объявлены 9 ноября 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте FIFPro. Традиционно сборная World 11 формируется исключительно по результатам голосования профессиональных футболистов.

При выборе учитывались выступления игроков в период с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026 года. Для участия в отборе необходимо было провести не менее 30 официальных матчей за этот период. В выборе лучших футболистов приняли участие 19 806 профессиональных игроков из 73 стран.

Полный состав FIFPRO Men’s World 11 выглядит следующим образом:

  • Вратарь – Давид Райя ("Арсенал")
  • Защитники – Пау Кубарси ("Барселона"), Ашраф Хакими и Нуну Мендеш (оба – ПСЖ)
  • Полузащитники – Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Родри ("Манчестер Сити") и Витинья (ПСЖ)
  • Нападающие – Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Ламин Ямаль ("Барселона")
Футболисты символической сборной, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:54

Фото: fifpro

Отмечается, что для восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси это 18-е попадание в символическую сборную – абсолютный рекорд. Аргентинец вернулся в команду впервые с 2023 года.

Еще одно историческое достижение принадлежит Ямалю. В возрасте 19 лет он стал первым футболистом, которому удалось дважды попасть в символическую сборную FIFPro до достижения 20-летия.

Другая легенда футбола – пятикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий Криштиану Роналду – принял решение насчет своего будущего в саудовском клубе "Аль-Наср".

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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