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Стал известен состав символической футбольной сборной Европы

Стал известен состав символической футбольной сборной Европы Фото: iffhs.com
Эксперты Международной федерации футбольной истории и статистики (IFHHS) опубликовали состав символической сборной Европы. В него вошли 11 знаменитых футболистов континента, сообщает Zakon.kz.

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Больше половины европейской "сборной" составляют представители АПЛ, а пятеро игроков сейчас состоят в лучшем клубе мира – "Манчестер Сити". Практически все эти футболисты занимают ведущие позиции в своих клубах и высоко оцениваются на трансферном рынке.

Вот состав символической сборной Европы за 2023 год:

  • вратарь: Тибо Куртуа ("Реал");
  • защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити") и Давид Алаба ("Реал");
  • полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Боруссия"/"Реал") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
  • форварды: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Ранее эксперты составили символическую сборную АПЛ-2023.

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер сити ПСЖ Мбаппе Килиан Ливерпуль Джуд Беллингем
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