Стал известен состав символической футбольной сборной Европы
Фото: iffhs.com
Эксперты Международной федерации футбольной истории и статистики (IFHHS) опубликовали состав символической сборной Европы. В него вошли 11 знаменитых футболистов континента, сообщает Zakon.kz.
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Больше половины европейской "сборной" составляют представители АПЛ, а пятеро игроков сейчас состоят в лучшем клубе мира – "Манчестер Сити". Практически все эти футболисты занимают ведущие позиции в своих клубах и высоко оцениваются на трансферном рынке.
Вот состав символической сборной Европы за 2023 год:
- вратарь: Тибо Куртуа ("Реал");
- защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити") и Давид Алаба ("Реал");
- полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Боруссия"/"Реал") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
- форварды: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Ранее эксперты составили символическую сборную АПЛ-2023.
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