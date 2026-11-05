Казахстан завоевал вторую медаль на летних юношеских Олимпийских играх

5 ноября представитель сборной Казахстана по триатлону Рамазан Айнегов стал бронзовым призером IV летних юношеских Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский триатлет завершил дистанцию с результатом 53 минуты 27 секунд, разделив третье место с японцем Дайки Нисидзаки. Оба спортсмена финишировали одновременно, уступив победителю 14 секунд.

Олимпийским чемпионом стал португалец Артур Гашпар (53.13). Второе место занял спортсмен из Люксембурга – Эмиль Ванолст (53:23).

Таким образом, у Казахстана теперь две медали на юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре. Ранее первую награду нашей сборной принесла дзюдоистка Фатима Супыгалиева, ставшая победительницей соревнований в весовой категории до 52 килограммов.

С двумя наградами молодые казахстанские спортсмены занимают 18-е место в общекомандном зачете.

Призовая тройка Олимпиады-2026 выглядит следующим образом: Япония (6/1/3), Китай (4/3/1) и Россия (3/2/0).

Тем временем в ночь на 4 ноября мадридский "Атлетико" в центральном матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил дома немецкой "Баварии".