Казахстан завоевал вторую медаль на летних юношеских Олимпийских играх
Казахстанский триатлет завершил дистанцию с результатом 53 минуты 27 секунд, разделив третье место с японцем Дайки Нисидзаки. Оба спортсмена финишировали одновременно, уступив победителю 14 секунд.
Олимпийским чемпионом стал португалец Артур Гашпар (53.13). Второе место занял спортсмен из Люксембурга – Эмиль Ванолст (53:23).
Таким образом, у Казахстана теперь две медали на юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре. Ранее первую награду нашей сборной принесла дзюдоистка Фатима Супыгалиева, ставшая победительницей соревнований в весовой категории до 52 килограммов.
С двумя наградами молодые казахстанские спортсмены занимают 18-е место в общекомандном зачете.
Призовая тройка Олимпиады-2026 выглядит следующим образом: Япония (6/1/3), Китай (4/3/1) и Россия (3/2/0).
Тем временем в ночь на 4 ноября мадридский "Атлетико" в центральном матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил дома немецкой "Баварии".