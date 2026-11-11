Оскорбления в адрес Арины Соболенко случайно попали в эфир TV

Прошедшей ночью случился неприятный инцидент во время телевизионной трансляции Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США), где в одном из кадров фигурировала экс-первая ракетка мира Арина Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет A Bola, данная история произошла, когда 28-летняя спортсменка из Беларуси позировала и посылала воздушный поцелуй в камеру в рекламном ролике турнира.

И в этот момент за кадром прозвучал голос французского журналиста Матье Солье, который комментировал – "Смотрите, смотрите, смотрите, она ужасна".

Однако комментатор не знал, что микрофон был включен и запись была услышана многими.

Эта фраза быстро разлетелась в сети и спустя время руководство телеканала beIN Sports вынуждено было принести свои извинения.

"Я сожалею и решительно осуждаю заявления, сделанные в прямом эфире во время трансляции турнира WTA. Эти комментарии не отражают ценности beIN Sports. Я подтверждаю наше стремление относиться ко всем спортсменам и сотрудникам, участвующим в наших трансляциях, с уважением". Директор beIN Sports Флоран Узо

Что касаемо самой теннисистки, то она пока никак не отреагировала на эту ситуацию, а спокойно готовится к важнейшему матчу за выход в полуфинал Итогового турнира.

На этот момент первым участником решающей стадии данного турнира стала Линда Носкова из Чехии.