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#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Спорт

Шаг до "золота": казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады

Шаг до золота: казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:34 Фото: olympic.kz
На летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал) стартовали полуфинальные поединки по боксу. Казахстанка Акнур Турсынгали встретилась с представительницей Украины Евангелиной Петрук в 1/2 весовой категории до 57 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам боя наша спортсменка одержала победу со счетом 4:1.

Таким образом, Акнур Турсынгали вышла в финал юношеской Олимпиады, где встретится с представительницей Бразилии Сарой Кампос.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал состоится 12 ноября.

Ранее сообщалось, что три казахстанских боксера сразятся за выход в финал юношеской Олимпиады-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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