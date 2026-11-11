Шаг до "золота": казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады

Фото: olympic.kz

На летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал) стартовали полуфинальные поединки по боксу. Казахстанка Акнур Турсынгали встретилась с представительницей Украины Евангелиной Петрук в 1/2 весовой категории до 57 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам боя наша спортсменка одержала победу со счетом 4:1. Таким образом, Акнур Турсынгали вышла в финал юношеской Олимпиады, где встретится с представительницей Бразилии Сарой Кампос. Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал состоится 12 ноября. Ранее сообщалось, что три казахстанских боксера сразятся за выход в финал юношеской Олимпиады-2026.

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