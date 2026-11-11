Три казахстанских боксера сразятся за выход в финал юношеской Олимпиады-2026
По итогам четвертьфиналов борьбу за выход в финал Олимпиады-2026 продолжают Акнур Турсынгали, Марал Толепберген и Бибарыс Аширбай.
Вся наша троица, независимо от исхода предстоящих боев в 1/2 финала, уже гарантировали себе как минимум "бронзу" текущих соревнований.
Первой сегодня на ринг Дакара в весовой категории до 57 кг от нашей страны поднимется Акнур Турсынгали, которая в 17:45 по казахстанскому времени встретится с Евангелиной Петрук (Украина).
Затем в 19:00 Бибарыс Аширбай (до 70 кг) проведет бой против мексиканца Хорхе Луиса Ньебласа Гутьерреса.
А в 22:45 Марал Толепберген (до 54 кг) сразится с Сабриной Чакомоновой из Узбекистана.
Тем временем на днях пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер решил баллотироваться в президенты Франции.