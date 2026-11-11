Казахстанская таеквондистка разгромила норвежку и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по таеквондо Любовь Юн успешно стартовала на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). В первом поединке весовой категории свыше 63 кг казахстанка встретилась с Сарой Наташей Фемер-Педерсен из Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Юн одержала уверенную победу со счетом 2:0 по раундам (17:1, 15:0) и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Следующей соперницей казахстанской таеквондистки станет Рафаэла Мейреллес да Коста из Бразилии. Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады.

Поделитесь новостью