#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
447.52
502.21
5.41
Спорт

Казахстанская таеквондистка разгромила норвежку и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Казахстанская таеквондистка разгромила норвежку и вышла в четвертьфинал Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:59 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Любовь Юн успешно стартовала на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). В первом поединке весовой категории свыше 63 кг казахстанка встретилась с Сарой Наташей Фемер-Педерсен из Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Юн одержала уверенную победу со счетом 2:0 по раундам (17:1, 15:0) и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

Следующей соперницей казахстанской таеквондистки станет Рафаэла Мейреллес да Коста из Бразилии.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Шаг до золота: казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады
18:34, Сегодня
Шаг до "золота": казахстанская боксерша вышла в финал юношеской Олимпиады
Казахстанка не смогла пробиться в финал юношеской Олимпиады в Дакаре
23:11, 09 ноября 2026
Казахстанка не смогла пробиться в финал юношеской Олимпиады в Дакаре
спорт
20:21, 15 ноября 2025
Казахстанская таеквондистка поборется за "бронзу" Исламиады-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
18:33, Сегодня
Российские гранды станут спарринг-партнёрами "Тобыла" на сборах в ОАЭ
Фото: WTA
18:24, Сегодня
Кори Гауфф оценила свои шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA в США
Акнур Турсынгали слушает указания тренера в бою на юношеской Олимпиаде-2026
18:06, Сегодня
Боксёрша Турсынгали вышла в финал юношеской Олимпиады, победив с нокдауном украинку
Шон Стрикленд
17:41, Сегодня
Стрикленд верит в досрочную победу Хокита над Ганом в титульном бою
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: