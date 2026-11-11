Мексиканец не смог остановить казахстанца: Ашырбай вышел в финал Олимпиады

Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Бибарыс Ашырбай одержал победу в полуфинале летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). В весовой категории до 70 кг наш соотечественник встретился с представителем Мексики Хорхе Луисом Ньебласом Гутьерресом, сообщает Zakon.kz.

По итогам трех раундов казахстанский боксер одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Бибарыс Ашырбай поборется за золотую медаль Олимпийских игр. Его соперник по финалу определится позднее. Ранее в финал соревнований вышла Акнур Турсынгали (57 кг).

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