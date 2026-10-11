Казахстанка завоевала медаль на Гран-при по таеквондо в Париже

Спортсменка сборной Казахстана Мария Севостьянова стала бронзовым призером Гран-при по таеквондо в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, на пути к полуфиналу Севостьянова победила представительниц Тайбэя Вэй Чунь Линь, Венгрии Луку Патакфалви и Узбекистана Мадину Марабзолову.

В полуфинале казахстанка уступила действующей чемпионке мира Марии Кларе Пачеко из Бразилии со счетом 0:2 и завершила турнир с бронзовой медалью.

Финальный этап Гран-при этого сезона пройдет в ноябре в Астане.

Ранее сообщалось, что казахстанские тхэквондистки поборются за рейтинговые очки на Гран-при в Париже.