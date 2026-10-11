Казахстанка завоевала медаль на Гран-при по таеквондо в Париже
Фото: magnific.com
Спортсменка сборной Казахстана Мария Севостьянова стала бронзовым призером Гран-при по таеквондо в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, на пути к полуфиналу Севостьянова победила представительниц Тайбэя Вэй Чунь Линь, Венгрии Луку Патакфалви и Узбекистана Мадину Марабзолову.
В полуфинале казахстанка уступила действующей чемпионке мира Марии Кларе Пачеко из Бразилии со счетом 0:2 и завершила турнир с бронзовой медалью.
Финальный этап Гран-при этого сезона пройдет в ноябре в Астане.
Ранее сообщалось, что казахстанские тхэквондистки поборются за рейтинговые очки на Гран-при в Париже.
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