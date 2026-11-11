Еще одна награда в копилке Казахстана: Марал Толепберген завоевала "бронзу"

Представительница сборной РК по боксу Марал Толепберген уступила в полуфинале летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре. В полуфинале весовой категории до 54 кг казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Узбекистана Сабриной Чакомановой, сообщает Zakon.kz.

По итогам поединка победу решением судей со счетом 5:0 одержала соперница.

Таким образом, Марал Толепберген завершила выступление на юношеской Олимпиаде с бронзовой медалью.

Напомним, что ранее путевки в финал завоевали два представителя команды Казахстана по боксу Акнур Турсынгали (до 57 кг) и Бибарыс Аширбай (до 70 кг).

В копилке сборной Казахстана теперь пять медалей. Ранее золотые награды завоевали дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай. Еще две бронзовые медали команде принесли триатлонист Рамазан Айнегов и таеквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг).