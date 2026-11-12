Асаубаева набрала первые очки после провала в первый день Total Chess Pilot

В ночь на 12 ноября на супертурнире Total Chess World Championship Tour Pilot 2026, который в эти дни проходит в Будапеште (Венгрия), завершились матчи первого раунда группового этапа, сообщает Zakon.kz.

В ходе этих встреч казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева дважды сыграла вничью с американцем Уэсли Со и набрала к этому часу первые два балла.

На данный момент наша спортсменка занимает пятую позицию в группе D с активом в два очка.

"Довольна своей игрой, но ни в одной из партий у меня не было шансов на победу. В целом, думаю, я выступила довольно неплохо". Бибисара Асаубаева

10 ноября Асаубаева проиграла восемь партий подряд в блиц-турнире по швейцарской системе из девяти туров, сыграв вничью только с Вайшали Рамешбабу.

Второй тур текущих соревнований состоится вечером 12 ноября, где Бибисара сыграет с Арджуном Эригайси (Индия).

Стоит отметить, что турнир Total Chess World Championship Tour имеет серьезные финансовые возможности. В числе его инвесторов – знаменитый норвежский футболист Эрлинг Холанн и многократный олимпийский чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо.

Призовой фонд полноценного тура 2027 года составит не менее 2,7 млн долларов.

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