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Спорт

Андреева разгромила Соболенко и временно стала второй ракеткой мира

Теннис Победа Итоговый турнир, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 10:56 Фото: Instagram/wta
12 ноября на кортах Индиан-Уэллса (США) прошли игры второго тура группового этапа итогового турнира WTA в квартете №2, по их итогам 19-летняя Мирра Андреева стала второй полуфиналисткой текущих состязаний, сообщает Zakon.kz.

Встреча действующих второй и третьей ракетки мира завершилась с большим перевесом талантливой россиянки, которая даже сумела поставить баранку своей опытной сопернице из Беларуси – 6:4, 6:0.

Тем самым Андреева гарантировала себе место в полуфинале WTA Finals 2026. Днем ранее первую путевку туда заработала Линда Носкова (Чехия).

Обыграв Соболенко, в свою очередь Андреева сместила соперницу со второго места в Live-рейтинге WTA и может укрепиться там в случае успешного выступления в США.

Теперь же Арина будет бороться за выход в полуфинал данного турнира со второй строчки, где ее конкурентом будет Элина Свитолина.

Украинская теннисистка во втором туре группового этапа была сильнее чешки Каролины Муховой – 3:6, 6:2, 6:2.

В заключительный день группового раунда 13 ноября Андреева встретится с Муховой, а Соболенко – со Свитолиной.

Тем временем легендарный футболист "Реала" Кроос назвал главную ошибку игроков "Барселоны" в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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