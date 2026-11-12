Андреева разгромила Соболенко и временно стала второй ракеткой мира
Встреча действующих второй и третьей ракетки мира завершилась с большим перевесом талантливой россиянки, которая даже сумела поставить баранку своей опытной сопернице из Беларуси – 6:4, 6:0.
Тем самым Андреева гарантировала себе место в полуфинале WTA Finals 2026. Днем ранее первую путевку туда заработала Линда Носкова (Чехия).
Обыграв Соболенко, в свою очередь Андреева сместила соперницу со второго места в Live-рейтинге WTA и может укрепиться там в случае успешного выступления в США.
Теперь же Арина будет бороться за выход в полуфинал данного турнира со второй строчки, где ее конкурентом будет Элина Свитолина.
Украинская теннисистка во втором туре группового этапа была сильнее чешки Каролины Муховой – 3:6, 6:2, 6:2.
В заключительный день группового раунда 13 ноября Андреева встретится с Муховой, а Соболенко – со Свитолиной.
Тем временем легендарный футболист "Реала" Кроос назвал главную ошибку игроков "Барселоны" в матчах Лиги чемпионов УЕФА.