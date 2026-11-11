Легенда "Реала" назвал главную проблему "Барселоны" в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос высказался по поводу того, почему "Барселоне" будет сложно выиграть Лигу чемпионов УЕФА в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает легендарный хавбек "сливочных", каталонский коллектив слишком большой акцент делает на свою атаку, при этом забывая про защитную линию.

"С таким стилем игры "Барселоне" очень сложно будет выиграть Лигу чемпионов. Их подход всегда основан на создании большего количества моментов, чем у соперников. Но здесь все по-другому, ты играешь против команд, которые обороняются исключительно хорошо и просто не дадут тебе играть так, как ты хочешь. И когда это происходит, тебе нужно уметь и обороняться тоже". Тони Кроос

Как известно, недавно "блауграна" потерпела сразу два поражения подряд и одно из них в Лиге чемпионов УЕФА – французскому ПСЖ (2:4).

Затем дома уступила своему вечному сопернику по Ла Лиге – мадридскому "Реалу" (1:2).

Нельзя не отметить, что во всех остальных встречах нынешнего сезона команда Ханса-Дитера Флика громит своих соперников.

О проблемах своей дружины недавно еще подчеркнул новичок "Барсы" – Родри.