Боксерша из Казахстана завоевала "серебро" юношеских Олимпийских игр

Представительница команды Казахстана по боксу Акнур Турсынгали выступила в финале юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал). Об этом 12 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитет РК, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 57 килограммов наша соотечественница встретилась с представительницей Бразилии Сарой Кампос.

В первом раунде Акнур была сильнее соперницы. Однако во втором и третьем раундах бразильянка перехватила инициативу и одержала победу со счетом 4:1.

"Таким образом, Акнур Турсынгали завершила выступление на юношеской Олимпиаде с серебряной медалью", – говорится в сообщении.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Ранее Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай завоевали золотые награды, а таеквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг), триатлет Рамазан Айнегов и Марал Толепберген (бокс, до 54 кг) стали бронзовыми призерами.