Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Фото: АТР
На "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе завершились все матчи четвертого круга (1/8 финала). Определились участники четвертьфинальной стадии в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
Четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе:
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 12).
Артюр Фис (Франция, 20) – Даниил Медведев (Россия, 5).
Бен Шелтон (США, 11) – Джек Дрейпер (Великобритания, 13).
Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – Карлос Алькарас (Испания, 2).
Ранее были представлены результаты матчей "Мастерса" в Индиан-Уэллсе за 13 марта.
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