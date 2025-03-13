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Все о теннисе

Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Стали известны все четвертьфинальные пары &quot;Мастерса&quot; в Индиан-Уэллсе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:32 Фото: АТР
На "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе завершились все матчи четвертого круга (1/8 финала). Определились участники четвертьфинальной стадии в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе:

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 12).

Артюр Фис (Франция, 20) – Даниил Медведев (Россия, 5).

Бен Шелтон (США, 11) – Джек Дрейпер (Великобритания, 13).

Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Ранее были представлены результаты матчей  "Мастерса" в Индиан-Уэллсе за 13 марта. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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