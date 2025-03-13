Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Фото: АТР

На "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе завершились все матчи четвертого круга (1/8 финала). Определились участники четвертьфинальной стадии в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе: Таллон Грикспор (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 12). Артюр Фис (Франция, 20) – Даниил Медведев (Россия, 5). Бен Шелтон (США, 11) – Джек Дрейпер (Великобритания, 13). Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – Карлос Алькарас (Испания, 2). Ранее были представлены результаты матчей "Мастерса" в Индиан-Уэллсе за 13 марта.

Поделиться новостью

Читайте также