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Спорт

Италия уверенно обыграла Францию в рамках игр Лиги наций УЕФА

Футбол Победа Франция, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 12:45 Фото: Instagram/azzurri
Минувшей ночью на европейских футбольных аренах стартовали матчи пятого тура Лиги наций УЕФА. В одной из центральных встреч Италия дома одержала волевую победу над Францией – 3:1, сообщает Zakon.kz.

Битва двух грандов мирового футбола прошла на легендарной арене "Сан-Сиро", где хозяева поля пропустили уже на 10-й минуте.

Ошибкой итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы воспользовался Майкл Олисе, который открыл счет в этой игре.

Но затем власть на поле перешла к "Скуадра Адзурри", которая трижды нашла брешь в обороне гостей. Два раза этой оплошностью воспользовался Франческо Эспозито, плюс еще один гол в составе итальянской дружины забил Давиде Фраттези.

В итоге – 3:2 – и Зинедин Зидан терпит первую неудачу во главе сборной Франции за последние пять матчей.

Благодаря этому успеху Италия опередила Францию в таблице группы А-1 Лиги наций УЕФА и вышла на первое место, набрав 10 очков.

У "синих" точно такое же количество баллов, но они уступают команде Роберто Манчини по дополнительным показателям.

В другом матче данного квартета Турция на своей арене уступила Бельгии (1:2). Теперь в последнем матче группового этапа Лиги наций 16 ноября Франция примет турков, а бельгийцы сразятся с итальянцами.

Прошедшей ночью казахстанские зрители смогли насладиться другими интересными матчами пятого тура Лига наций УЕФА, где были зафиксированы следующие результаты: Чехия – Испания – 2:0, Англия – Хорватия – 2:1, Армения – Кипр – 1:1, Албания – Финляндия – 2:0, Сан-Марино – Беларусь –0:2, Черногория – Латвия – 2:1.

Что касается сборной Казахстана, то она свою встречу пятого тура Лиги наций проведет сегодня вечером на выезде против Молдовы.

Начало этого матча – в 22:00 по казахстанскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport.

А в начале этой недели 19-летний защитник "Барселоны" Кубарси выиграл премию лучшего молодого игрока Европы "Золотой мальчик".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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