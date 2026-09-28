Португалия без Роналду одержала вторую подряд победу в Лиге наций

Минувшей ночью стартовали матчи второго тура Лиги наций УЕФА, где было зафиксировано несколько интересных результатов с участием грандов европейского футбола, сообщает Zakon.kz.

Команда Португалии, действующий чемпион турнира, сумела обыграть на выезде команду Норвегии со счетом 2:1 без своего лидера Криштиану Роналду.

Гости открыли счет на 17-й минуте, когда отличился Жоау Феликс. На старте второго тайма главный снайпер "викингов" Эрлинг Холанд восстановил равновесие.

Но недолго длилась радость хозяев поля – спустя мгновение Гонсалу Рамуш вновь вывел португальцев вперед.

Несмотря на все усилия норвежского коллектива, подопечные Жорже Жезуша сумели увезти выездную победу.

Гости играли без своего капитана Роналду, который впервые с июня 2024-го не сыграл за сборную, просидев весь матч на скамейке запасных.

В итоге Португалия добилась второго подряд успеха на старте нового сезона Лиги наций и возглавила таблицу группы А-4, набрав шесть очков.

Другая сенсация произошла в Германии, где местная сборная под руководством Юргена Клоппа впервые проиграла. Немцев на их поле огорчили греки со счетом 1:0 – благодаря голу Димитриса Курбелиса.

"Результат не самый лучший, но это часть процесса. Состав и то, как была выстроена команда, и все изменения – это на 100 процентов моя ответственность. Было понятно, что не собираемся полностью разрывать соперника, обороняющегося глубоко. Вполне мог бы смириться с тем, что мы не выиграли матч с крупным счетом, но проигрывать его нельзя. В пропущенном голе нам не повезло, но в каком-то смысле он соответствует тем моментам, которые были у соперника. Они практически только и делали, что играли длинными передачами. Мы вместе всего неделю, это заново сформированная команда, поэтому нам нужны наработанные схемы. Для футбола нужны тренировки. На этой неделе все было отлично, за исключением значительной части этого матча". Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп

В итоге Греция после игр второго тура с шестью баллами возглавила таблицу группы А-2, за ней идут Нидерланды (4), Германия (1) и Сербия (0).

Между тем казахстанский клуб "Барыс" в прошедшие выходные провел сразу два поединка на своем льду в рамках игр КХЛ, где сначала проиграл "Нефтехимику" (3:6), а затем питерскому СКА (3:5).

Матч против команды из Нижнекамска был перенесен на 26 сентября в связи с трауром в Казахстане.