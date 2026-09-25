Стартовали матчи первого тура нового сезона Лиги наций УЕФА
Матч-открытия соревнований прошел в Лиссабоне, где сборная Португалии в ранге действующих победителей турнира принимала команду Уэльса и обыграла гостей со счетом 1:0.
Победу хозяевам поля принес Жоау Феликс, которому ассистировал Нуну Мендеш. Цифры на табло могли быть и другими, но мяч Криштиану Роналду был отменен из-за офсайда после просмотра арбитром видеоповтора.
Также в прошедшую ночь были сыграны матчи первого игрового дня: Нидерланды сыграли вничью с Германией (1:1), Норвегия победила Данию (3:2), Сербия уступила Греции (1:2), Израиль в гостях проиграл Австрии (1:3), Косово обыграло Ирландию (1:0), Литва была сильнее Лихтенштейна (2:0), Мальта переиграла Андорру (2:1).
Остальные матчи первого тура Лиги наций УЕФА пройдут 25 и 26 сентября.
Сборная Казахстана свою дебютную игру нового сезона открывает завтра в гостях против Фарерских островов, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.
А за день до старта нового розыгрыша Лиги наций лидер португальской дружины Роналду удивил очередным откровенным интервью.