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Спорт

Стартовали матчи первого тура нового сезона Лиги наций УЕФА

Футбол Старт Лиги наций, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 10:05 Фото: Instagram/portugal
Минувшей ночью на футбольных аренах Европы прошел ряд матчей первого игрового дня нового сезона Лиги наций УЕФА, где был зафиксирован ряд интересных результатов, сообщает Zakon.kz.

Матч-открытия соревнований прошел в Лиссабоне, где сборная Португалии в ранге действующих победителей турнира принимала команду Уэльса и обыграла гостей со счетом 1:0.

Победу хозяевам поля принес Жоау Феликс, которому ассистировал Нуну Мендеш. Цифры на табло могли быть и другими, но мяч Криштиану Роналду был отменен из-за офсайда после просмотра арбитром видеоповтора.

Также в прошедшую ночь были сыграны матчи первого игрового дня: Нидерланды сыграли вничью с Германией (1:1), Норвегия победила Данию (3:2), Сербия уступила Греции (1:2), Израиль в гостях проиграл Австрии (1:3), Косово обыграло Ирландию (1:0), Литва была сильнее Лихтенштейна (2:0), Мальта переиграла Андорру (2:1).

Остальные матчи первого тура Лиги наций УЕФА пройдут 25 и 26 сентября.

Сборная Казахстана свою дебютную игру нового сезона открывает завтра в гостях против Фарерских островов, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.

А за день до старта нового розыгрыша Лиги наций лидер португальской дружины Роналду удивил очередным откровенным интервью.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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