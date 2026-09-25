Стартовали матчи первого тура нового сезона Лиги наций УЕФА

Минувшей ночью на футбольных аренах Европы прошел ряд матчей первого игрового дня нового сезона Лиги наций УЕФА, где был зафиксирован ряд интересных результатов, сообщает Zakon.kz.

Матч-открытия соревнований прошел в Лиссабоне, где сборная Португалии в ранге действующих победителей турнира принимала команду Уэльса и обыграла гостей со счетом 1:0.

Победу хозяевам поля принес Жоау Феликс, которому ассистировал Нуну Мендеш. Цифры на табло могли быть и другими, но мяч Криштиану Роналду был отменен из-за офсайда после просмотра арбитром видеоповтора.

Также в прошедшую ночь были сыграны матчи первого игрового дня: Нидерланды сыграли вничью с Германией (1:1), Норвегия победила Данию (3:2), Сербия уступила Греции (1:2), Израиль в гостях проиграл Австрии (1:3), Косово обыграло Ирландию (1:0), Литва была сильнее Лихтенштейна (2:0), Мальта переиграла Андорру (2:1).

Остальные матчи первого тура Лиги наций УЕФА пройдут 25 и 26 сентября.

Сборная Казахстана свою дебютную игру нового сезона открывает завтра в гостях против Фарерских островов, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.

А за день до старта нового розыгрыша Лиги наций лидер португальской дружины Роналду удивил очередным откровенным интервью.