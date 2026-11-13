Соболенко отреагировала на оскорбление от журналиста в свой адрес

Несколько дней назад вторая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко стала героиней истории, где в ее адрес прозвучала неприятная фраза от журналиста одной из телекомпаний, сообщает Zakon.kz.

Арину Соболенко особо не огорчил этот инцидент. После того, как французский журналист назвал ее "ужасной", вторая ракетка мира рассказала о своем отношении к собственной внешности и дебюте на подиуме.

"Мне нравится, как выглядит мое тело. Но, дефилируя на показе мод в качестве спортсменки, я чувствовала себя так, будто прошла очень тяжелую тренировку. Я буквально умирала, совершенно не привыкла ходить на высоких каблуках. Тем не менее, это был один из лучших моментов в моей жизни". Арина Соболенко

Спортсменка также заявила, чем бы она занималась вне тенниса.

"Если бы я не была теннисисткой, думаю, выбрала бы бокс или модельный бизнес. Это огромная разница, но мне нравятся оба эти направления". Арина Соболенко

Поклонники теннисистки из Беларуси знают, что их кумир в сентябре принимала участие на Неделе моды в Милане и дебютировала там в качестве модели.

Этот опыт ознаменовал собой новый этап в карьере теннисистки, привыкшей к множеству тренировок, турниров и соревнований высокого уровня.

В эти дни Арина находится в Индиан-Уэллсе (США), где участвует в Итоговом турнире года WTA. В ночь на 14 ноября ее ждет решающий матч за выход в полуфинал данных соревнований.