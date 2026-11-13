Серебряный успех в фехтовании: Айбар Кайым поднялся на пьедестал в Дакаре

Казахстанский фехтовальщик Айбар Кайым выступил в финале юношеской Олимпиады, проходящей в Дакаре (Сенегал). В решающем поединке соревнований по фехтованию на сабле наш соотечественник встретился с представителем Турции Берраком Джанденизом, сообщает Zakon.kz.

В итоге турецкий спортсмен одержал победу со счетом 15:6.

Таким образом, Айбар Кайым завершил выступление на юношеской Олимпиаде с серебряной медалью.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, в активе сборной Казахстана теперь восемь медалей. Ранее дзюдоистка Фатима Супыгалиева (52 кг) и велогонщица Анель Ташбай завоевали "золото", боксеры Бибарыс Аширбай (70 кг) и Акнур Турсынгали (57 кг) стали серебряными призерами. Еще три бронзовые медали стране принесли Марал Толепберген (бокс, до 54 кг), таеквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг) и триатлет Рамазан Айнегов.

Ранее сообщалось, что Казахстан впервые в истории обошел лидеров и возглавил мировой рейтинг по фехтованию.