Казахстан впервые в истории обошел лидеров и возглавил мировой рейтинг по фехтованию

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в истории поднялась на первое место мирового рейтинга Международной федерации фехтования (FIE). Об этом 19 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По их данным, в обновленном рейтинге национальная команда набрала 354 очка, опередив Францию (310) и Швейцарию (296). В первую пятерку также вошли Италия (286) и Украина (280).

Историческое достижение стало результатом серии успешных выступлений казахстанских шпажистов на крупнейших международных соревнованиях.

"В ноябре 2025 года сборная выиграла Игры исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в июне 2026-го стала чемпионом Азии в Нью-Дели (Индия), в июле завоевала "золото" чемпионата мира в Гонконге (КНР). Также этой осенью наши шпажисты победили на Азиатских играх в Аичи-Нагоя (Япония)", – отметили в пресс-службе НОК РК.

Перед стартом нового сезона Казахстан занимал третье место в мировом рейтинге, уступая Швейцарии и Франции. Подняться на первую строчку позволила победа на этапе Кубка мира в Касабланке (Марокко), где национальная команда завоевала "золото", успешно начав сезон 2026/27.

Добавим, что в ночь на 19 октября мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в финале одержала победу над сборной России со счетом 45:40. В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.