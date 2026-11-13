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#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
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490.91
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Спорт

"Золото" и два "серебра": сборная Казахстана успешно выступила на Гран-при в Хорватии

Золото и два серебра: сборная Казахстана успешно выступила на Гран-при в Загребе, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 23:31 Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев одержал победу в финале турнира серии Гран-при в Загребе (Хорватия). В решающей схватке в весовой категории до 66 кг наш дзюдоист встретился с бразильцем Рональдом Лимой, сообщает Zakon.kz.

По итогам встречи Нурканат Серикбаев одержал уверенную победу.

Таким образом, Серикбаев принес сборной Казахстана золотую медаль. Как отмечает пресс-служба НОК РК, до этого Галия Тынбаева (48 кг) и Аман Бакытжан (60 кг) стали серебряными призерами турнира.

Ранее сообщалось, что казахстанец стал призером Кубка мира по фехтованию в Швейцарии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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