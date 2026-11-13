"Золото" и два "серебра": сборная Казахстана успешно выступила на Гран-при в Хорватии

Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев одержал победу в финале турнира серии Гран-при в Загребе (Хорватия). В решающей схватке в весовой категории до 66 кг наш дзюдоист встретился с бразильцем Рональдом Лимой, сообщает Zakon.kz.

По итогам встречи Нурканат Серикбаев одержал уверенную победу. Таким образом, Серикбаев принес сборной Казахстана золотую медаль. Как отмечает пресс-служба НОК РК, до этого Галия Тынбаева (48 кг) и Аман Бакытжан (60 кг) стали серебряными призерами турнира. Ранее сообщалось, что казахстанец стал призером Кубка мира по фехтованию в Швейцарии.

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