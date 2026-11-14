Поставлена точка в скандальной драке с участием Двалишвили и Нурмагомедова

Накануне суд Абу-Даби (ОАЭ) вынес приговор 10 обвиняемым по нашумевшему делу о массовой драке в одном из отелей этого города, сообщает Zakon.kz.

Шесть обвиняемых, среди которых главный зачинщик инцидента российский боец Усман Нурмагомедов, приговорены к шести месяцам тюремного заключения, плюс наложен штраф в размере 300 000 дирхамов (36 294 000 тенге) каждому и последующей депортации из ОАЭ. Их признали виновными в нарушении общественного порядка, создании паники и угрозе жизни окружающих.

В отношении двух обвиняемых выписан штраф на 50 000 дирхамов (6 049 000 тенге) за нарушение общественного порядка и посягательство на физическую неприкосновенность других лиц.

Остальные двое снимавших драку приговорены к шести месяцам заключения, штрафу в 300 000 дирхамов (36 294 000 тенге) и депортации.

Их признали виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении видеозаписей драки во Всемирной сети.

حبس وغرامة وإبعاد عن الدولة.. محكمة أبوظبي تدين 10 متهمين في مشاجرة داخل فندق. #برق_الإمارات https://t.co/AD9SiysTsD — برق الإمارات (@UAE_BARQ) November 13, 2026

Как известно, инцидент произошел в одном из отелей в Абу-Даби, где произошла драка между командой Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили с его другом.

Что касается экс-чемпиона UFC грузинского файтера Мераба Двалишвили и его друга Саба Лазишвили, то они отпущены из-под стражи, но оштрафованы на 50 000 дирхамов (6 049 000 тенге) каждый за нарушение общественного порядка.

Потерпевший не стал выдвигать обвинений против Усмана Нурмагомедова и официально сам заявил об этом.

Just want to let everyone know I have been released and I am good,healthy and ready to go . I want to thank everyone in Abu Dhabi for your help in resolving this matter. I love visiting Abu Dhabi and am happy to be welcomed. I do hope that they release everyone - i would not press charges. I want peace and the best for all. Thanks everyone for your love and support🦾 — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) November 13, 2026

"Со мной все в порядке, здоров и готов двигаться дальше. Хочу поблагодарить всех в Абу-Даби за помощь в урегулировании ситуации. Надеюсь, всех остальных тоже освободят. Я не стал выдвигать никаких обвинений. Хочу мира и всего самого лучшего для всех. Спасибо всем за любовь и поддержку". Мераб Двалишвили

Между тем Бибисара Асаубаева, которая сенсационно днем ранее выиграла одну партию у 12-го номера FIDE, прошедшей ночью обменялась победами с Вайшали Рамешбабу (Индия): сначала сама белыми фигурами взяла верх, а затем соперница была сильнее.

