#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Утечка данных за границу: суд поставил точку в деле, угрожавшем информбезопасности Казахстана

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:12 Фото: pixabay
В суде Костаная вынесен приговор по уголовному делу в сфере телекоммуникаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января 2026 года стало известно из Telegram-канала суда:

"В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении С., который обвинялся в умышленном внесении изменений в существующий программный продукт с целью неправомерной модификации и использования информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, информационной системы и сетей телекоммуникаций в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие тяжкие последствия (п. 2 ч. 3 ст. 210 УК РК)".

Судом установлено, что с июля 2022 года по август 2023 года С., действуя в группе с неустановленными лицами, незаконно изменил настройки аппаратно-программного комплекса "MVTS", что позволило пропускать международный трафик под видом национального.

"В результате противоправных действий через иностранные IP-адреса осуществлялась передача служебной информации о казахстанских абонентах за пределы страны, что создало угрозу информационной безопасности государства и причинило ущерб операторам связи АО "Казахтелеком", АО "Кселл", ТОО "Кар-Тел" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", – рассказали в суде.

Отмечается, что смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу не установлено. Подсудимый ранее не судим.

"С учетом личности подсудимого, тяжести совершенного им уголовного правонарушения, непринятие мер к возмещению причиненного ущерба, в целях достижения социальной справедливости и исправления суд назначил С. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с программированием или техническим сопровождением компьютерных программ сроком на 5 лет", – проинформировали в суде.

На основании Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" назначенный срок основного наказания сокращен на одну пятую часть, окончательно к отбытию назначено лишение свободы сроком на 5 лет 7 месяцев 6 дней с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

"Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу", – заключили в суде.

6 января 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Подросток убил одноклассника и получил срок на юге Казахстана
17:46, Сегодня
Подросток убил одноклассника и получил срок на юге Казахстана
Младенцев "подарили" в Караганде: суд вынес приговор по делу о незаконном усыновлении
21:06, 30 июня 2025
Младенцев "подарили" в Караганде: суд вынес приговор по делу о незаконном усыновлении
Судью посадили на 7,5 года за незаконное предложение в Шымкенте
17:52, 10 февраля 2025
Судью посадили на 7,5 года за незаконное предложение в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: