Утечка данных за границу: суд поставил точку в деле, угрожавшем информбезопасности Казахстана

В суде Костаная вынесен приговор по уголовному делу в сфере телекоммуникаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января 2026 года стало известно из Telegram-канала суда:

"В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении С., который обвинялся в умышленном внесении изменений в существующий программный продукт с целью неправомерной модификации и использования информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, информационной системы и сетей телекоммуникаций в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие тяжкие последствия (п. 2 ч. 3 ст. 210 УК РК)".

Судом установлено, что с июля 2022 года по август 2023 года С., действуя в группе с неустановленными лицами, незаконно изменил настройки аппаратно-программного комплекса "MVTS", что позволило пропускать международный трафик под видом национального.

"В результате противоправных действий через иностранные IP-адреса осуществлялась передача служебной информации о казахстанских абонентах за пределы страны, что создало угрозу информационной безопасности государства и причинило ущерб операторам связи АО "Казахтелеком", АО "Кселл", ТОО "Кар-Тел" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", – рассказали в суде.

Отмечается, что смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу не установлено. Подсудимый ранее не судим.

"С учетом личности подсудимого, тяжести совершенного им уголовного правонарушения, непринятие мер к возмещению причиненного ущерба, в целях достижения социальной справедливости и исправления суд назначил С. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с программированием или техническим сопровождением компьютерных программ сроком на 5 лет", – проинформировали в суде.

На основании Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" назначенный срок основного наказания сокращен на одну пятую часть, окончательно к отбытию назначено лишение свободы сроком на 5 лет 7 месяцев 6 дней с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности .

"Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу", – заключили в суде.

6 января 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев.