Казахстанский теннисист разгромил соперника из Гонконга и вышел в финал турнира в Таиланде

Казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в финал турнира категории ITF M15, который проходит в тайском городе Хуахин. В мировом рейтинге спортсмен занимает 469-ю строчку, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в полуфинале одиночного разряда Евсеев встретился с представителем Гонконга Вон Цз-фу. Казахстанец уверенно выиграл матч в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Ранее теннисисты между собой не встречались.

В решающем поединке за титул соперником Евсеева станет 27-летний турецкий спортсмен Ерги Киркин. В своем полуфинале он обыграл корейца Сан-уи Шина со счетом 6:2, 7:5.

Финальный матч с участием казахстанца состоится 15 ноября в 08:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что казахстанка пробилась в финальный блок Гран-при по дзюдо в Хорватии.