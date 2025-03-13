#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
489.15
533.47
5.64
Все о теннисе

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала турнира в Греции

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала турнира в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 16:21 Фото: АТР
В Херсониссосе (Греция) проходит турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 182-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде Скатов получил первый номер посева. Во втором раунде он выиграл у Райана Пенистона (Великобритания, 406 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила два часа. За это время Скатов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

В игре за выход в полуфинал он сыграет с Димитаром Кузмановым (Болгария, 376 АТР).

Ранее стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Все о теннисе
13:59, Сегодня
Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 13 марта
Все о теннисе
12:40, Сегодня
WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 13 марта
Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Все о теннисе
10:32, Сегодня
Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: