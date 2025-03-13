Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала турнира в Греции

В Херсониссосе (Греция) проходит турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 182-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде Скатов получил первый номер посева. Во втором раунде он выиграл у Райана Пенистона (Великобритания, 406 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила два часа. За это время Скатов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

В игре за выход в полуфинал он сыграет с Димитаром Кузмановым (Болгария, 376 АТР).

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