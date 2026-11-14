Казахстанка пробилась в финальный блок Гран-при по дзюдо в Хорватии
Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова пробилась в финальный блок турнира серии Гран-при, который проходит в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 63 кг Эсмигуль встретилась с Джессикой Климкейт из Канады. В упорной схватке казахстанка уступила сопернице.
В утешительной схватке Куюлова одержала победу над представительницей Венгрии Бригиттой Варгой и получила возможность побороться за бронзовую медаль. Ей предстоит встретиться с хорватской дзюдоисткой Ивой Оберан.
Ажар Асхат (70 кг), Данияр Шамшаев и Бакытжан Абдурахманов (73 кг) завершили выступление на турнире.
Как отметили в НОК РК, финальный блок соревнований состоится 14 ноября.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана успешно выступила на Гран-при в Хорватии.
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