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Спорт

Казахстанка пробилась в финальный блок Гран-при по дзюдо в Хорватии

Казахстанка пробилась в финальный блок Гран-при по дзюдо в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 19:35 Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова пробилась в финальный блок турнира серии Гран-при, который проходит в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 63 кг Эсмигуль встретилась с Джессикой Климкейт из Канады. В упорной схватке казахстанка уступила сопернице.

В утешительной схватке Куюлова одержала победу над представительницей Венгрии Бригиттой Варгой и получила возможность побороться за бронзовую медаль. Ей предстоит встретиться с хорватской дзюдоисткой Ивой Оберан.

Ажар Асхат (70 кг), Данияр Шамшаев и Бакытжан Абдурахманов (73 кг) завершили выступление на турнире.

Как отметили в НОК РК, финальный блок соревнований состоится 14 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана успешно выступила на Гран-при в Хорватии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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