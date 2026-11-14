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Спорт

Победа в финале и пятый трофей: казахстанская теннисистка отличилась на турнире в Египте

Победа в финале и пятый трофей: казахстанка отличилась на турнире в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 20:35 Фото: Instagram/tq_tennis_quality
Казахстанская теннисистка Екатерина Дмитриченко стала победительницей парного турнира серии ITF W15 в египетском Шарм-эль-Шейхе. Она выступала в дуэте с представительницей Турции Ирем Курт, сообщает Zakon.kz.

По информации издания sportarena.kz, в финале казахстанско-турецкая пара, посеянная под третьим номером, в двух сетах обыграла российских теннисисток Полину Старкову и Софию Суслову со счетом 6:2, 6:4.

В одиночном разряде Дмитриченко завершила выступление на стадии полуфинала. Казахстанка уступила хозяйке кортов Ламис Альхуссейн Абдель Азиз со счетом 2:6, 3:6.

Для 25-летней спортсменки этот трофей стал пятым в карьере на турнирах ITF и четвертым – в парном разряде.

Призовой фонд соревнований в Шарм-эль-Шейхе составляет 15 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что казахстанка пробилась в финальный блок Гран-при по дзюдо в Хорватии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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