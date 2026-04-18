Казахстанская теннисистка остановилась перед финалом на турнире в Египте
Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в паре с россиянкой Марией Головиной проиграла в полуфинале турнира серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, за выход в финал казахстанско-российский дуэт сражался с парой спортсменов Ячмн Эззат (Египет) – Лайма Владсон (Узбекистан).
Матч прошел со счетом 4:6, 6:4, 10:4 в пользу Эззат и Владсон.
В финале турнира египетско-узбекский дуэт встретится с тандемом Дарья Зелинская (Россия) – Радка Желничкова (Словакия).
До этого Сагандыкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в одиночном разряде, уступив Дарье Зелинской (Россия) – 4:6, 3:6.
Ранее сообщалось, что Рыбакина триумфально обыграла соперницу в битве за полуфинал турнира в Штутгарте.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript