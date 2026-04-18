Казахстанская теннисистка остановилась перед финалом на турнире в Египте

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова в паре с россиянкой Марией Головиной проиграла в полуфинале турнира серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, за выход в финал казахстанско-российский дуэт сражался с парой спортсменов Ячмн Эззат (Египет) – Лайма Владсон (Узбекистан).

Матч прошел со счетом 4:6, 6:4, 10:4 в пользу Эззат и Владсон.

В финале турнира египетско-узбекский дуэт встретится с тандемом Дарья Зелинская (Россия) – Радка Желничкова (Словакия).

До этого Сагандыкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в одиночном разряде, уступив Дарье Зелинской (Россия) – 4:6, 3:6.

