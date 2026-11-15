Казахстанец molodoy выиграл третий крупный турнир подряд по CS2

Бразильская команда FURIA, за которую выступает казахстанский киберспортсмен Даниил Голубенко (molodoy), стала чемпионом BLAST Rivals Season 2 по Counter-Strike 2. В решающем матче коллектив уверенно обыграл Team Spirit, сообщает Zakon.kz.

Гранд-финал состоялся 15 ноября в Гонконге. FURIA одержала сухую победу над российской организацией Team Spirit со счетом 3:0, не позволив сопернику выиграть ни одной карты.

Самой напряженной оказалась первая карта Ancient. Команды завершили первую половину со счетом 6:6, после чего FURIA сумела вырвать победу – 13:11. На Dust2 бразильский коллектив полностью завладел инициативой и разгромил соперника со счетом 13:5. Точку в противостоянии FURIA поставила на Mirage – 13:8.

Победа на BLAST Rivals Season 2 принесла FURIA чемпионский титул на одном из последних крупных турниров перед PGL Singapore Major 2026. Приз за первое место составил 250 тысяч долларов с учетом клубной доли.

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